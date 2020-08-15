В Рязани руководитель юридического отдела в среднем зарабатывает 95 тысяч рублей в месяц — исследование

Специалисты проанализировали зарплаты руководителей в крупных городах.

В Рязани руководитель юридического отдела в среднем зарабатывает 95 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob. Специалисты проанализировали зарплаты руководителей в крупных городах.

Так, в Москве сметчик зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 131 тысячу. Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 90 тысяч рублей в месяц, в Туле — 66 тысячи, в Липецке и Тамбове — по 83 тысячи рублей в месяц.