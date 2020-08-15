В больницах лежит еще 161 рязанец с коронавирусом — оперштаб

Среди пациентов с COVID-19 — трое детей.

В больницах лежит еще 161 рязанец с коронавирусом. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил оперштаб при региональнои правительстве.

Среди пациентов с COVID-19 — трое детей.

Состояние 44 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 104 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 13 человек, из них трое — на аппаратах ИВЛ.

Те, кто легко переносят коронавирус, лечатся дома.

С начала пандемии коронавирус выявили у 6 715 рязанцев. В регионе зарегистрировали 37 смертей от COVID-19.