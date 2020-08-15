В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки

Девушка пропала после ДТП.

В Абхазии после трех дней поисков в реке нашли тело российской туристки. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

После ДТП 12 августа пропала жительница Санкт-Петербурга 1988 года рождения. Ее тело обнаружили через три дня в реке Бзыбь под скалой на глубине четырех метров. Оттуда до места аварии около сотни метров.

Девушка каталась со своим возлюбленным на квадроцикле. Молодой человек не справился с управлением, техника перевернулась и упала с обрыва в реку. Водитель отделался легкими травмами.