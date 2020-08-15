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Умер рязанский журналист Валентин Ушаков
Мужчина вместе с московскими коллегами разрабатывал учебники.

В субботу, 15 августа, на 77 году ушел из жизни умер бывший сотрудник газеты «Скопинский вестник» Валентин Ушаков. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В 90-е годы мужчина работал замдиректора Скопинского агролицея №38. Валентин Ушаков вместе с московскими коллегами разрабатывал учебники.

«Пресса» отмечает, что Ушаков продолжал писать в районную газету и после выхода на пенсию. Он также помогал храму в селе Победное выпускать газету.