Шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани

По словам исполнительницы, ее шоу смогут увидеть жители шести городов.

Шоу Клавы Коки покажут в кинотеатрах Рязани. Певица написала об этом в своем Instagram .

По словам исполнительницы, ее шоу смогут увидеть жители Тулы, Самары, Ульяновска, Сывтывкара, Москвы и Рязани.

«Самое большое количество билетов — это 115 мест на один кинозал, а есть, например Самара, где всего 39 билетов в зале)) Короче лютый эксклюзивчик!» — написала певица.

Справка:

Клава Кока — российский видеоблогер, певица, автор собственных песен и телеведущая программы «Орел и решка». После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star Inc.