Рязанка украла сотовый телефон у собутыльника

Ей грозит до двух лет.

Рязанка украла сотовый телефон у собутыльника, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 36-летний мужчина, который проживает в поселке Сотницыно Сасовского района. Он рассказал, что накануне выпивал вместе с компанией знакомых. Утром мужчина хотел позвонить, однако не обнаружил дома мобильного телефона

Оперативники по горячим следам поймали злоумышленницу. Ей оказалась 20-летняя местная жительница. Девушка осталась ночевать у хозяина дома и утром украла телефон.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до двух лет.