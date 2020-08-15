Рязанец организовал наркопритон в Приокском

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Рязанец организовал наркопритон в Приокском. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что в одном из домов на улице Северной собираются наркоманы. Выяснилось, что они приходят в квартиру, в которой живет 40-летний безработный мужчина.

При проверке полицейские нашли и изъяли предметы для употребления героина и наркотиков синтетического происхождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.