Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 15
18°
Вс, 16
19°
Пн, 17
21°
ЦБ USD 73.22 -0.39 15/08
ЦБ EUR 86.41 -0.63 15/08
Нал. USD 72.25 / 74.90 10:33
Нал. EUR 85.35 / 86.85 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Могут ли супруги разделить совместно нажитый нед...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
3 часа назад
548
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
Вчера 12:53
2 973
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
7 154
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
8 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцы отметили годовщину битвы на Воже
Масштабного праздника, какой обычно устраивают в годовщину битвы на Воже, не было.

В субботу, 15 августа, рязанцы отметили 642-ую годовщину битвы на Воже. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Митинг устроили в рыбновском селе Глебово-Городище. Его участники возложили к стеле цветы и почтили память воинов минутой молчания.

«Каждый раз, приезжая на это место, погружаешься в его историю, — отметил глава рязанского минкульта Виталий Попов. — Мы уже многое знаем о наших героических предках, благодаря исследователям, археологам. Знаем, что они были трудолюбивы, сильны, мудры. И сегодня мы низко кланяемся их подвигу, помним и будем помнить».

Митинг закончился театрализованным выступлением. Из-за ситуации с коронавирусом масштабного праздника, какой обычно устраивают в годовщину битвы на Воже, не было.