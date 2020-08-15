Рязанцы отметили годовщину битвы на Воже

Масштабного праздника, какой обычно устраивают в годовщину битвы на Воже, не было.

В субботу, 15 августа, рязанцы отметили 642-ую годовщину битвы на Воже. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Митинг устроили в рыбновском селе Глебово-Городище. Его участники возложили к стеле цветы и почтили память воинов минутой молчания.

«Каждый раз, приезжая на это место, погружаешься в его историю, — отметил глава рязанского минкульта Виталий Попов. — Мы уже многое знаем о наших героических предках, благодаря исследователям, археологам. Знаем, что они были трудолюбивы, сильны, мудры. И сегодня мы низко кланяемся их подвигу, помним и будем помнить».

Митинг закончился театрализованным выступлением. Из-за ситуации с коронавирусом масштабного праздника, какой обычно устраивают в годовщину битвы на Воже, не было.