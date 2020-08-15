Рязанца обманули на 20 тысяч при покупке мотоцикла через интернет

Оперативники по горячим следам задержали злоумышелнника.

Рязанца обманули на 20 тысяч при покупке мотоцикла через интернет, сообщили в пресс-служб регионального УМВД.

В полицию обратился 39-летний рязанец. Он рассказал, что купил мотоцикл через интернет. Мужчина перечислил продавцу с банковской карты 19 800 рублей. Однако мотоцикла рязанец не дождался, а «продавец» пропал.

Оперативники по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Орловской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.