Рязанца обманули на 20 тысяч при покупке мотоцикла через интернет
Оперативники по горячим следам задержали злоумышелнника.
Рязанца обманули на 20 тысяч при покупке мотоцикла через интернет,
В полицию обратился 39-летний рязанец. Он рассказал, что купил мотоцикл через интернет. Мужчина перечислил продавцу с банковской карты 19 800 рублей. Однако мотоцикла рязанец не дождался, а «продавец» пропал.
Оперативники по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Орловской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.