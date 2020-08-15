Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса
Известно, что семьям предложили сдать от 500 до 700 рублей на закупку оборудования.
Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, для обеспечения безопасности из-за пандемии коронавируса,
Известно, что семьям предложили сдать от 500 до 700 рублей на закупку оборудования.
Многие родители учеников отмечают, что никаких поборов быть не должно и закупаться оборудованием нужно за счет бюджетных средств.