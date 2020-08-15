Названы самые популярные города Крыма для отдыха в бархатный сезон
Популярные места для отдыха отбирали на основе данных бронирования жилья.
Tvil.ru
Популярные места для отдыха отбирали на основе данных бронирования жилья с 1 сентября по 31 октября.
По данным сервиса, путешественники собираются провести на море осенью в среднем от восьми до одиннадцати ночей и потратить на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Николаевке, дороже — в Ялте и Мисхоре.
Большая часть отдыхающих бронирует отели.