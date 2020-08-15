Названы самые популярные города Крыма для отдыха в бархатный сезон

Популярные места для отдыха отбирали на основе данных бронирования жилья.

Tvil.ru назвал самые популярные города Крыма для отдыха в бархатный сезон. В список вошли Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также поселки Алупка, Николаевка и Мисхор.

Популярные места для отдыха отбирали на основе данных бронирования жилья с 1 сентября по 31 октября.

По данным сервиса, путешественники собираются провести на море осенью в среднем от восьми до одиннадцати ночей и потратить на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Николаевке, дороже — в Ялте и Мисхоре.

Большая часть отдыхающих бронирует отели.