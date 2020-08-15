Мать сбитого на улице Зубковой юноши рассказала подробности ДТП

Ее сын переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мать сбитого на улице Зубковой юноши рассказала РЗН. инфо подробности ДТП.

Женщина сообщила, что авария случилась 13 августа, примерно в 14:50.

Ее сын переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Зубковой.

«Сын начал переходить переходить дорогу, тогда все машины остановились, чтобы пропустить его. Начал переходить дорогу, увидел движущейся Renault LOGAN, но решил, что водитель тоже остановится, но женщина даже не сбавила скорость и совершила наезд на него (орфография и пунктуация автора — прим. ред)», — сообщила мать пострадавшего.

Она написала, что из машин, которые пропускали ее сына, вышли мужчины, помогли подняться и предложили помощь.

«После подошла женщина, которая сбила, предложила отвезти сына в травмпункт больницы №11, он согласился. По дороге она пыталась уговорить, чтобы сын не говорил, что его сбила машина, а сказать что сам упал», — подчеркнула женщина.

Также она рассказала о травмах юноши: множественные ушибы, гематомы мягких тканей тела, сильное растяжение связок на обеих руках, ушибы мягких тканей головы, легкое сотрясение.

Рязанка сообщила, что сейчас молодой человек уже дома.

«Момент наезда я не видела, он мне позвонил, когда был доставлен в травмпункт, я подъехала туда уже. Женщина без зазрения совести сказала мне, что мой сын слишком быстро передвигался по пешеходному переходу. Она не успела среагировать и затормозить», — заключила женщина.