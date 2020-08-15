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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным о помощи для Белоруссии
После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Об этом он заявил в субботу, 15 августа, передает агентство Белта.

Лукашенко назвал разговор с Путиным «длительным и обстоятельным», а также удивился, что российский президент «абсолютно посвящен в то, что происходит».

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После них в стране начались акции протеста.

По данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов.

Фото агентства Белта