Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным о помощи для Белоруссии
После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Об этом он заявил в субботу, 15 августа,
Лукашенко назвал разговор с Путиным «длительным и обстоятельным», а также удивился, что российский президент «абсолютно посвящен в то, что происходит».
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После них в стране начались акции протеста.
По данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов.
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