Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным о помощи для Белоруссии

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Об этом он заявил в субботу, 15 августа, передает агентство Белта.

Лукашенко назвал разговор с Путиным «длительным и обстоятельным», а также удивился, что российский президент «абсолютно посвящен в то, что происходит».

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После них в стране начались акции протеста.

По данным ЦИК, Лукашенко на выборах набрал 80,1% голосов.