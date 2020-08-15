Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Ранее белорусский лидер заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет « БелТа » со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии, так как «происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства».