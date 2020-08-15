Коронавирус предложили лечить радиацией

Такую методику предложила и опробовала научная группа Института рака Университета Эмори (США).

Ученые считают, что COVID-19 можно лечить с помощью лучевой терапии. Об этом заявили исследователи из США и Канады, передает РИА Новости.

Такую методику предложила и опробовала научная группа Института рака Университета Эмори (США). Около десятка больных подверглись облучению, столько же лечились без такой терапии.

В итоге облученные пациенты выздоровели за три дня, а остальные — за 12 дней.

Также известно, что российские ученые поставили под сомнение такой метод.