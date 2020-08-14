Вирусолог рассказал, сколько продлится масочный режим

Ученый предрек коронавирусу будущее сезонного заболевания.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов рассказал РИА Новости, что масочный режим продлится еще примерно два года.

Нетесов предрек коронавирусу будущее сезонного заболевания. По его мнению, со временем COVID-19 станет менее болезнетворным и ослабеет.

«Надвигается осень — будет естественное уменьшение ультрафиолета от солнца, это значит, что вирусы гораздо дольше будут жить на различных поверхностях и в аэрозолях», — предупредил ученый.