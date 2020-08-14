В рязанской деревне ввели карантин из-за бешенства животных

Ограничения продлятся до 11 октября.

В деревне Чурилково Рыбновского района ввели карантин по бешенству животных. Постановление правительства Рязанской области официально опубликовали в четверг, 13 августа.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют дома, привьют зверей в угрожаемых зонах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничения продлятся до 11 октября.