Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
Вс, 16
20°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 73.08 / 73.99 13:38
Нал. EUR 86.27 / 86.85 13:38
Новости
Коронавирус
Публикации
«Дом, который построил…» Рязанским дольщикам два года не дают ключи от...
Сколько еще придется ждать рязанцам своих квартир?
1 час назад
312
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
5 272
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
6 430
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
6 712
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани начали восстанавливать «дом Циолковского»
В 2019 году это нежилое здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

В Рязани начали восстанавливать дом № 40 по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2019 году это нежилое здание признали объектом культурного наследия регионального значения. После администрация организовала торги на право заключения договора аренды недвижимого имущества на льготных условиях.

Так, здание арендовало ООО «Циолковский», теперь оно должно отреставрировать дом. Договор с компанией заключили 25 мая.