В Рязани начали восстанавливать «дом Циолковского»

В 2019 году это нежилое здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

В Рязани начали восстанавливать дом № 40 по улице Вознесенской, где жил Константин Циолковский, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2019 году это нежилое здание признали объектом культурного наследия регионального значения. После администрация организовала торги на право заключения договора аренды недвижимого имущества на льготных условиях.

Так, здание арендовало ООО «Циолковский», теперь оно должно отреставрировать дом. Договор с компанией заключили 25 мая.