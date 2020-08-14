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В Рязани открыли новый сервисный центр по ремонту самолетов
Новый участок сервисного обслуживания самолетов осмотрел губернатор Николай Любимов.

В пятницу, 14 августа, в Рязани открыли новый сервисный центр по ремонту самолетов на базе «360 Авиационного ремонтного завода». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Новый участок сервисного обслуживания самолетов осмотрел губернатор Николай Любимов. Он поздравил сотрудников предприятия с Днем Военно-воздушных сил России и 80-летием завода.

Глава региона уточнил, что завод получил на новый проект более 94 миллионов рублей господдержки.

«Ввод в эксплуатацию нового сервисного участка позволит создать новые рабочие места, 195 мест к концу 2023 года, и серьезно повысит мощности завода, — отметил Любимов. — Теперь ежегодно вы сможете капитально ремонтировать вдвое больше самолетов, а количество машин, которые проходят у вас техническое обслуживание, вырастет с 5 до 16».

Губернатор заявил, что новый проект увеличит производительность труда на предприятии на 25%.