В пятницу, 14 августа, в Рязани открыли новый сервисный центр по ремонту самолетов на базе «360 Авиационного ремонтного завода». Об этом
Новый участок сервисного обслуживания самолетов осмотрел губернатор Николай Любимов. Он поздравил сотрудников предприятия с Днем Военно-воздушных сил России и 80-летием завода.
Глава региона уточнил, что завод получил на новый проект более 94 миллионов рублей господдержки.
«Ввод в эксплуатацию нового сервисного участка позволит создать новые рабочие места, 195 мест к концу 2023 года, и серьезно повысит мощности завода, — отметил Любимов. — Теперь ежегодно вы сможете капитально ремонтировать вдвое больше самолетов, а количество машин, которые проходят у вас техническое обслуживание, вырастет с 5 до 16».
Губернатор заявил, что новый проект увеличит производительность труда на предприятии на 25%.