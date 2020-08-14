В Рязани группу детсада отправили на карантин из-за воспитательницы с пневмонией

У женщины подозревают коронавирус.

В Рязани группу детсада отправили на карантин из-за заболевшей воспитательницы. У женщины подозревают коронавирус, сообщили в мэрии в пятницу, 14 августа.

Речь идет о детсаду №135. Воспитатель работала в одной из дежурных групп до 3 августа, а затем ушла на больничный с диагнозом «вирусная пневмония». У женщины взяли мазок на COVID-19. Всех, кто контактировал с рязанкой, изолировали.

Помещения и оборудование обработали.

«К работе допускаются только работники с отрицательным тестом на коронавирус», — добавили в мэрии.