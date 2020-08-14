В России предложили ввести купюру в 300 рублей

С инициативой выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил , что направил обращение в ЦБ.

Пирожков считает, что выпуск купюры следует приурочить к 300-летию Екатеринбурга. Он разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем — дом купца Севастьянова.