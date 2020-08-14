В пятницу и выходные рязанские автоинспекторы устроят массовые рейды
Инспекторы будут искать нарушителей правил дорожного движения.
В пятницу и выходные, 14-16 августа, рязанские автоинспекторы устроят массовые рейды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инспекторы будут искать нарушителей правил дорожного движения. Отмечается, что особое внимание они уделят тем, кто сел за руль пьяным.
О нетрезвых водителях рязанцев просят сообщать по телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64.
«Сотрудники рязанской полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметила пресс-служба.