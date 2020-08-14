В Пронском районе местный житель украл чужие деньги из банкомата

Злоумышленник полностью признал свою вину.

В Пронском районе местный житель украл чужие деньги из банкомата, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

В мае 2020 года потерпевший снял в банкомате наличные. Мужчина совершил операцию, взял карточку, но забыл забрать деньги. Сумму в размере 4 тысяч 500 рублей забрал следующий клиент. Деньги он потратил.

В ходе судебного заседания местный житель полностью признал свою вину и возместил ущерб. В отношении мужчины прекращено уголовное дело, ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.