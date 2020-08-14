В понедельник на трех рязанских улицах отключат холодную воду

Воду отключат из-за ремонта.

В понедельник, 17 августа, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта с 9:00 до 13:00 воду не будет по адресам: