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В понедельник на трех рязанских улицах отключат холодную воду
Воду отключат из-за ремонта.

В понедельник, 17 августа, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонта с 9:00 до 13:00 воду не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№46, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 48а (д/сад №138), 50а (д/сад №147), 50, 52, 54, 56, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56 корпус 1, 50б,
  • улица Новоселов, дома №№33, 33 корпус 6,
  • улица Тимакова, дома №№3, 5, 7 (школа №67).