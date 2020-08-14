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В Новомичуринске пропал мужчина
Мужчина уехал на «семерке» баклажанного цвета в неизвестном направлении.

В Новомичуринске пропал 57-летний Александр Корнеев. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».

11 августа мужчина уехал на «семерке» баклажанного цвета в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы, усы, глаза голубые.

Был одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, футболку-поло темно-синюю в бело-красную полоски и черные шлепки.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-51 или 112.