В Новомичуринске пропал мужчина

Мужчина уехал на «семерке» баклажанного цвета в неизвестном направлении.

В Новомичуринске пропал 57-летний Александр Корнеев. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».

11 августа мужчина уехал на «семерке» баклажанного цвета в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые короткие волосы, усы, глаза голубые.

Был одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, футболку-поло темно-синюю в бело-красную полоски и черные шлепки.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-51 или 112.