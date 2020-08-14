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В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом
Михаил Мурашко отметил, то сам хочет сделать прививку.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом. По словам министра, он велик, передает РИА Новости.

Мурашко уточнил, что пока Россия не продает вакцину, создавая достаточный запас для внутреннего рынка. Министр заявил, что уже в августе прививки сделают тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.

Михаил Мурашко отметил, то сам хочет сделать прививку.