В Минздраве рассказали о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом
Михаил Мурашко отметил, то сам хочет сделать прививку.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о спросе на вакцину от коронавируса за рубежом. По словам министра, он велик,
Мурашко уточнил, что пока Россия не продает вакцину, создавая достаточный запас для внутреннего рынка. Министр заявил, что уже в августе прививки сделают тем, кто работает с заболевшими COVID-19 и людьми из групп риска.
Михаил Мурашко отметил, то сам хочет сделать прививку.