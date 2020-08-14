В Михайловском районе директора фирмы осудят за невыплату зарплаты работникам

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело.

В Михайловском районе директора фирмы осудят за невыплату зарплаты работникам, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В период с марта по август 2018 года директор маслоэкстракционного завода в селе Голдино Михайловского района не выплатил 25 работниками зарплату — более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

В отношения руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователь наложил арест на имущество предприятия на сумму свыше двух миллионов рублей.