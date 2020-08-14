В Калуге подорожали свинина, огурцы и морковь

Упали цены на вермишель и шоколадные конфеты.

За последнюю неделю, с 5 по 12 августа, в Калужской области выросли цены на свинину — на 2,1%, свежие огурцы — на 4,2% и морковь — на 3,96%. Такие данные 14 августа, опубликовало правительство региона.

Упали цены на вермишель на 6,3%, шоколадные конфеты — на 4,8%, сосиски, сардельки — на 4,8%, колбасу вареную — на 3,2%, консервы мясные (350 г.) — на 2%, помидоры свежие — 5,9%, картофель — на 14,5%, лук репчатый — на 15,2%.

По данным статистики, минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на вареную колбасу, мороженую рыбу, подсолнечное масло, куриные яйца, сахар-песок, печенье, консервы овощные для детского питания и пшеничную муку.

Максимальные — на лук, огурцы, помидоры.

Также снизились оптовые цены на бензин — на 0,4%, и дизельное топливо — на 1,2%. Розничные цены существенно не изменились.