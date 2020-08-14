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В Горроще массово отключат горячую воду
Воду отключат из-за плановых профилактических работ.

С понедельника, 17 августа, в Горроще массово отключат горячую воду из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщил сайт мэрии.

По 30 августа воды не будет по адресам:

  • улица Семашко, дома №№3 корпус 10 (госпиталь ВВиТ), 50 (детский сад №65), 38/40, 48а, 56;
  • улица Гагарина, дома №№53 (поликлиника №6), 71 корпус 2 (детский сад №84), 158 (школа №5), 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2, 29, 33, 40, 41 корпус 1, 41 корпус 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корпус 1;
  • улица Баженова, дома №№35 (психиатрическая больница), 27, 29, 33;
  • улица Полетаева, дома №№28 (детская поликлиника №5), 14, 1/14, 10/10, 11 корпус 1, 12, 13, 13 корпус 1, 15, 19/10, 19 корпус 1, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67, 5;
  • улица Островского, дома №№15а (детский сад №12), 4а (детский сад №160), 12, 14, 15, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1;
  • улица Старая дубрава, 8 (детский сад №30), 1;
  • проезд Островского, дома №№3 (детский сад №73), 4а, 9;
  • улица Дзержинского, дома №№78 (школа №16);
  • улица 1я Линия, дом №2;
  • улица 4я Линия, дома №№1, 4;
  • пл. 50 лет Октября, дом №2;
  • улица Братиславская, дома №№½, 2 корпус 1, 21, 27, 27а, 8, 8 корпус 1;
  • улица Гоголя, дома №№12/9, 17, 21, 23, 3, 32, 4, 9/8;
  • улица Пушкина, дома №№13, 13 корпус 1;
  • Славянский проспект, дом №6;
  • улица Спортивная, дом №19;
  • улица Стройкова, дома №№49, 51;
  • улица Татарская, дома №№51/15, 68, 91;
  • улица Толстого, дом №10;
  • улица Чернышевского, дома №№5, 6а, 7, 7а, 10, 16;

До 21 августа по адресу:

  • улица Кудрявцева, дом №50.

С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2020/2021 годов можно познакомиться здесь.