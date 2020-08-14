В центре Ряжска загорелось здание бывшего училища

Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В центре Ряжска загорелось здание бывшего профессионально-технического училища. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Пожар в доме №1 на улице Советской произошел в четверг, 13 августа, примерно в 21:30. На втором этаже загорелись полы на площади четырех квадратных метров. На место выезжали четверо пожарных. Они справились с огнем.

Как пишет «Пресса», возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.