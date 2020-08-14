УФАС сообщило об угрозе прекращения подачи горячей воды в Рязани

Известно, что в период пандемии коронавируса снизились платежи населения за оплату услуг ЖКХ.

УФАС сообщило об угрозе прекращения подачи горячей воды в Рязани.

Известно, что в период пандемии коронавируса снизились платежи населения за оплату услуг ЖКХ. Из-за этого возникли задолженности МУП «РМПТС» перед ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

11 августа «Ново-Рязанская ТЭЦ» направила в адрес «РМПТС» предупреждение о введении режима ограничения подачи тепловой энергии и теплоносителя из-за долгов. Также в предупреждении сказано о полном прекращении подачи тепловой энергии и теплоносителя по истечении пяти дней с даты начала ограничения.

13 августа «Ново-Рязанская ТЭЦ» ввела ограничение режима подачи тепловой энергии, теплоносителя до допустимого минимума.