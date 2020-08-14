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Ученые назвали атипичные симптомы коронавируса
Специалисты наблюдали за поведением пациентов домов престарелых.

Ученые из Университета Восточной Англии назвали атипичные симптомы коронавируса. Эксперты проанализировали течение болезни у пожилых людей и опубликовали результаты исследования на портале medRxiv.

С 7 по 29 апреля специалисты наблюдали за поведением пациентов домов престарелых. Выяснилось, что из 103 человек с коронавирусом только у 38% были стандартные симптомы COVID-19. Так, у 55 человек вообще не наблюдали никаких признаков болезни.

Тем не менее, многие заразившиеся ощущали «недомогание» и «общее состояние нездоровья». Эти симптомы коронавируса ученые выделили в категорию «атипичных».