Ученые назвали атипичные симптомы коронавируса
Специалисты наблюдали за поведением пациентов домов престарелых.
Ученые из Университета Восточной Англии назвали атипичные симптомы коронавируса. Эксперты проанализировали течение болезни у пожилых людей и опубликовали результаты исследования на портале
С 7 по 29 апреля специалисты наблюдали за поведением пациентов домов престарелых. Выяснилось, что из 103 человек с коронавирусом только у 38% были стандартные симптомы COVID-19. Так, у 55 человек вообще не наблюдали никаких признаков болезни.
Тем не менее, многие заразившиеся ощущали «недомогание» и «общее состояние нездоровья». Эти симптомы коронавируса ученые выделили в категорию «атипичных».