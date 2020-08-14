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У касимовца из незапертой машины украли мобильный телефон
Злоумышленнику грозит до пяти лет.

У касимовца из незапертой машины украли мобильный телефон, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 28-летний касимовец, он рассказала, что из его автомобиля «Жигули» украли сотовый телефон.

Также потерпевший отметил, что припарковал автомобиль у магазина и вышел за покупками. При этом машину он не закрыл.

Оперативники по горячим следам поймали вора. Им оказался 50-летний местный житель. Похищенное изъяли, мужчину задержали.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.