СНИЛС на новорожденных будут оформлять автоматически

Автоматическое оформление СНИЛС не подходит для семей, усыновивших ребенка.

СНИЛС на новорожденных будут оформлять автоматически. Из реестра ЗАГС в Пенсионный фонд поступят сведения о рождении ребенка, номер его индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования сделают автоматически, соообщили в ПФР.

Сведения о СНИЛС рожденных с 15 июля детей Пенсионный фонд пришлет в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

Автоматическое оформление СНИЛС не подходит для семей, усыновивших ребенка. Это связано в тем, что необходимые сведения в ПФР могут передать только сами усыновители.