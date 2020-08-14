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Сасовцу вынесли приговор за попытку зарезать бывшую жену и тещу
Свою вину мужчина не признал.

Жителю Сасова вынесли приговор за покушение на убийство двух женщин. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что вечером 8 мая 2019 года 45-летний мужчина ворвался в дом своей бывшей жены в селе Борок Шиловского района. Он был пьян и вооружен тремя ножами.

Злоумышленник попытался зарезать 31-летнюю экс-супругу, но ему помешала теща. Ее осужденный тоже попытался ранить, но когда женщина выбила из его рук нож, стал душить.

Дочери и матери помогли соседи. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК и части 1 статьи 139 УК.

Свою вину мужчина не признал. Его приговорили к 8 годам и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.