Сбербанк отменил бесплатные СМС и уведомления о переводах

Теперь, чтобы получать уведомления, клиентам Сбербанка нужно подключить платный пакет.

Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push-уведомлений о поступивших переводах на карту. Об этом со ссылкой на представителя банка передает ТАСС .

Теперь, чтобы получать уведомления, клиентам Сбербанка нужно подключить платный пакет — 60 рублей в месяц для стандартных дебетовых карт. При этом уведомления останутся бесплатными для кредитных и премиальных карт.

В бесплатном пакете останутся пароли для регистрации в «Сбербанк онлайн» и для покупок в интернете.