Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах

Технические сообщения будут поступать клиентам Сбербанка бесплатно и в прежнем режиме, однако итоговый баланс счета в них указан не будет.

Сбербанк заявил, что не будет вводить новые тарифы или комиссии на уведомления о входящих платежах, передает ТАСС сообщение банка.

Технические сообщения будут поступать клиентам Сбербанка бесплатно и в прежнем режиме, однако итоговый баланс счета в них указан не будет.

Менее 3% клиентов Сбербанка пользуются техническими сообщениями, уточнил агентству представитель банка. В Сбербанке добавили, что получение СМС с одноразовым паролем бесплатно.