Сбербанк опроверг информацию о введении платы за уведомления о переводах
Технические сообщения будут поступать клиентам Сбербанка бесплатно и в прежнем режиме, однако итоговый баланс счета в них указан не будет.
Сбербанк заявил, что не будет вводить новые тарифы или комиссии на уведомления о входящих платежах, передает
Технические сообщения будут поступать клиентам Сбербанка бесплатно и в прежнем режиме, однако итоговый баланс счета в них указан не будет.
Менее 3% клиентов Сбербанка пользуются техническими сообщениями, уточнил агентству представитель банка. В Сбербанке добавили, что получение СМС с одноразовым паролем бесплатно.