С банковских карт двух рязанцев украли более 600 тысяч
Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди.
Жертвам звонили «сотрудники банка». Неизвестные сообщали, что из-за подозрительной активности на личном счете им необходимо перевести деньги на безопасный «резервный» счет,
Рязанцы выполняли указания мошенников и переводили деньги. Таким образом, 47-летняя жительница Московского района областного центра перевела мошенникам 230 000 рублей, с банковской карты 50-летнего рязанца сняли 396 200 рублей.
Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди. Их личности устанавливаются.