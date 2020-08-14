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С банковских карт двух рязанцев украли более 600 тысяч
Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди.

Жертвам звонили «сотрудники банка». Неизвестные сообщали, что из-за подозрительной активности на личном счете им необходимо перевести деньги на безопасный «резервный» счет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанцы выполняли указания мошенников и переводили деньги. Таким образом, 47-летняя жительница Московского района областного центра перевела мошенникам 230 000 рублей, с банковской карты 50-летнего рязанца сняли 396 200 рублей.

Полицейские установили, что к происшествиям причастны разные люди. Их личности устанавливаются.