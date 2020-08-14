Рязанский врач рассказала о пользе меда

Минздрав опубликовал ее советы 14 августа, когда православные отмечают Медовый Спас.

Заведующая отделением профилактики Рязанской больницы №4 Ольга Гусева рассказала о пользе меда. Региональный минздрав опубликовал ее советы 14 августа, когда православные отмечают Медовый Спас.

По словам Гусевой, организм усваивает мед практически полностью, а его состав аналогичен составу плазмы крови человека: 80% в нем углеводы (сахароза, глюкоза, фруктоза) и 20% воды. Врач отметила, что мед улучшает настроение и сон, стимулирует умственные процессы и обмен веществ, повышает иммунитет, помогает выздоровлению и восстанавливает силы.

«Мед уменьшает количество так называемого плохого холестерина, снижает количество холестериновых бляшек, улучшает обменные процессы в печени, сердце, головном мозге. Он очень полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, холециститах, колитах», — подчеркнула врач, добавил, что мед показан беременным.

Как уточнила Гусева, этот продукт также улучшает состояние кожи и волос.