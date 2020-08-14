Рязанец едва не убил возлюбленную кирпичом

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию обратилась 33-летняя рязанка. Она рассказала, что ее угрожает убить бывший возлюбленный, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что бывший сожитель пришел к своей возлюбленной, чтобы помириться. Однако женщина отказала мужчине. Тогда 40-летний рязанец схватил кирпич и пригрозил убить женщину.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.