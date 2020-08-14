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«Росгосстрах» стал лидером по узнаваемости и доверию среди страховщиков
Исследование проводили по международной методике GRI (Global Reputation Index).

«Росгосстрах» является самой узнаваемой страховой компанией страны, а также занимает первое место в рейтинге доверия россиян к страховщикам. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из крупнейших исследовательских центров страны — холдинга «Ромир», сообщили в пресс-службе компании. Исследование проводили по международной методике GRI (Global Reputation Index), которая применяется для мониторинга репутации компаний среди целевой аудитории.

В ходе исследования опросили 1500 человек — эта выборка репрезентирует городское население и структуру жителей России по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов свыше 100 тысяч жителей. Респонденты оценивали наиболее популярных российских страховщиков.

В составленном по результатам опроса рейтинге заметности с показателем 83% (именно столько респондентов знают компанию) уверенно лидирует «Росгосстрах». Ближайшего конкурента знает 71% опрошенных. Исследователи отмечают, что отечественные страховые компании в целом лучше всего известны россиянам с высоким доходом или доходом выше среднего уровня. В то же время «Росгосстрах» имеет высокую известность, прежде всего, среди наших соотечественников со средними доходами.

Первое место рейтинга доверия к страховщикам «Росгосстрах» делит с «Ингосстрахом» — обе компании имеют показатель в 71 п.п. Социологи установили, что повышенный уровень доверия к страховым компаниям свойственен респондентам в возрасте 35-44 года. В то же время «Росгосстрах» стал лидером по индексу доверия среди самых молодых участников опроса.

«Ромир» не первый раз проводит замеры узнаваемости и «деловой репутации» российских страховщиков — аналогичные исследования по международной методике GRI проводились и в 2010—2012 гг. Тогда «Росгосстрах» также был лидером рейтингов, и за прошедшие годы уровень заметности компании только вырос, отмечают социологи. Показатель индекса доверия к компании значимых изменений не претерпел и остается на прежнем высоком уровне.