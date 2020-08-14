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РНПК поддержала экспедицию волонтеров-экологов в Окский заповедник
За неделю волонтеры получили новые знания о природе и помогли благоустроить территорию заповедника.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», поддержала экспедицию волонтеров-экологов в Окский заповедник на практикум.

За неделю волонтеры получили новые знания о природе и помогли благоустроить территорию заповедника.

Добровольными помощниками стали 25 человек — выпускники экологического клуба «Хозяин Мещеры», студенты РГУ, РГМУ, РГРТУ, Варсковского ветеринарного техникума, Рязанского кооперативного техникума. Они почистили ловушки-траншеи для наблюдения за численностью мелких животных и насекомых, собрали валежник на пожароопасных территориях заповедника, пропололи траву, вырубили поросль на территории дендрария и вокруг питомников краснокнижных журавлей. Также убрали скопившейся мусор на туристических стоянках, помогли выгрузить комбикорм, приняли участие в подсобных работах на погрузке.

Кроме того, волонтеры совершили экскурсионный поход по экотропам к местам обитания бобров и барсуков, ежедневно наблюдали за жизнью местной флоры и фауны.

АО «РНПК» поддерживает инициативы волонтеров-экологов с 2011 года. За время сотрудничества с клубом «Хозяин Мещеры» провели много мероприятий по экологическому воспитанию молодежи и сохранению памяти знаменитых земляков.

В 2020 году нефтяники поддержали проект школы №47 «Если мы не идем в музей, музей идет к нам!» и содействовали работе мобильной выставки репродукций знаменитого земляка — уроженца села Аграфенина Пустынь Рязанского района, художника-пейзажиста Михаила Кирсанова.

В марте при поддержке РНПК ученики школы №47 и поселка Турлатово приняли участие в школьной научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», они представили свои исследования по окружающей природе, краеведению и поисковой работе по увековечиванию памяти земляков — участников Великой Отечественной войны.