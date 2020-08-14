Регионы обязаны обеспечить школы средствами гигиены — Минпросвещения
Чиновник отметил, что школа не может «перекладывать на плечи родителей» этот вопрос.
Регионы обязаны обеспечить школы средствами гигиены. Об этом в пятницу, 14 августа,
Чиновник отметил, что школа не может «перекладывать на плечи родителей» необходимость закупать гигиенические средства. Он уточнил, что ЕГЭ удалось провести без вспышек коронавируса, и регионы знают о мерах безопасности и имеет возможность для защиты здоровья детей.