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Регионы обязаны обеспечить школы средствами гигиены — Минпросвещения
Чиновник отметил, что школа не может «перекладывать на плечи родителей» этот вопрос.

Регионы обязаны обеспечить школы средствами гигиены. Об этом в пятницу, 14 августа, ТАСС сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на первого замминистра Дмитрия Глушко.

Чиновник отметил, что школа не может «перекладывать на плечи родителей» необходимость закупать гигиенические средства. Он уточнил, что ЕГЭ удалось провести без вспышек коронавируса, и регионы знают о мерах безопасности и имеет возможность для защиты здоровья детей.