Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении
Новые порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства.
Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении. Новый порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.
Согласно изменениям, увольняемым со службы призывникам будут выплачивать пособие в размере не двух, а одного оклада. Его размер — две тысячи рублей.
Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев пояснил