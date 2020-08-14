Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении

Новые порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства.

Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении. Новый порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.

Согласно изменениям, увольняемым со службы призывникам будут выплачивать пособие в размере не двух, а одного оклада. Его размер — две тысячи рублей.