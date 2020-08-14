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Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении
Новые порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства.

Призывникам вдвое сократят выходное пособие при увольнении. Новый порядок выплат определили в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.

Согласно изменениям, увольняемым со службы призывникам будут выплачивать пособие в размере не двух, а одного оклада. Его размер — две тысячи рублей.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев пояснил РИА Новости, что после внесения изменений призывники станут получать четыре тысячи — оклад за последний месяц и выходное пособие.