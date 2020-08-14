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Партия «За правду» попросила мэра отменить снос двух деревянных домов в центре Рязани
Дома №4 по улице Петрова и дома № 36 по улице Урицкого собирались сносить еще в 2013 года

Партия «За правду» обратилась с открытым письмом в мэру Елене Сорокиной с просьбой не сносить два деревянных дома в центре Рязани. Речь о домах на улице Петрова, 4 и на улице Урицкого, 36.

В письме председатель регионального отделения партии «За правду» Григорий Парсентьев напоминает, что Рязань включена в перечень исторических поселений постановлением правительства области (№190 от 28 июля 2020 года).

«Предметом охраны исторического поселения регионального значения город Рязань, в том числе, являются исторически ценные градоформирующие объекты», — говорится в письме. Такими ценными градостроительными объектами, согласно приложению к постановлению правительства, считаются дом №4 по улице Петрова и дом №36 по улице Урицкого.

«Прошу Вас в ближайшее время инициировать процедуру отмены постановлений администрации Рязани о сносе домов из перечня ценных градоформирующих объектов согласно Приложению №2 к постановлению правительства Рязанской области».

Дома №4 по улице Петрова и дома № 36 по улице Урицкого собирались сносить еще в 2013 года. В доме по адресу Петрова, 4 расположен «Есенин-центр», который официально собираются открыть в октябре ко дню рождения поэта.