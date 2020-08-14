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Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год
Также стало известно, сколько заработал премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Путин заработал за 2019 год 9,726 млн рублей. Такие сведения внесены в его декларацию о доходах, опубликованную на сайте Кремля, передает РИА Новости.

За президентом числятся два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп автомобильный «Скиф».

В собственности у Путина есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — еще одна квартира с машино-местом 18 квадратных метров.

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2019 году заработал 18,2 млн рублей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, будучи главой правительства России, за минувший год заработал 11 млн рублей.