Новый клип Little Big набрал больше полумиллиона просмотров за пять часов
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», который отменили из-за коронавируса.
Новый клип Little Big «Tacos» набрал больше полумиллиона просмотров за пять часов. Ролик опубликовале на канале коллектива в пятницу, 14 августа.
Клип о любви к еде занимает первое место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», который отменили из-за коронавируса.