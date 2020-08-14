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Новый клип Little Big набрал больше полумиллиона просмотров за пять часов
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», который отменили из-за коронавируса.

Новый клип Little Big «Tacos» набрал больше полумиллиона просмотров за пять часов. Ролик опубликовале на канале коллектива в пятницу, 14 августа.

Клип о любви к еде занимает первое место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020», который отменили из-за коронавируса.