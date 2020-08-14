Любимова наградили за борьбу с коронавирусом

Губернатора отметили за «вклад в оздоровление населения».

Николая Любимова наградили за борьбу с коронавирусом. Рязанский губернатор получил благодарность от Президента Лиги здоровья нации, академика Лео Бокерия, сообщил сайт правительства региона.

Любимова отметили за «вклад в оздоровление населения, включая организацию медпомощи населению в период пандемии, а также поддержку проведения Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Этот форум проводили в Москве с 11 по 13 августа. Рязанскую область там представляла делегация рязанской ОКБ, где во время пандемии развернули наиболее масштабную «красную зону» на 450 человек. В «зеленой зоне» продолжали помогать пациентам с серьезными заболеваниями гематологического, ревматологического и онкологического профилей.