Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 15-16 августа

РЗН. инфо представляет традиционный обзор культурных событий, которые пройдут в предстоящие выходные.

РЗН.инфо представляет традиционный обзор культурных событий, которые пройдут в предстоящие выходные.

Театр кукол в ближайшие выходные приглашает зрителей сразу на два детских спектакля «Мойдодыр» 15 августа и «Сказку о глупом мышонке» 16 августа. В пабе «Две Будки в Ирландии» 15 августа выступит группа «Баттерфляй» с концертом, посвященным песням Виктора Цоя.

В клубе Fabrika 15 августа выступи трио Геннадия Филина, на следующий день там же пройдет вечеринка «Социальные танцы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».