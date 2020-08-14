Из Окского заповедника в Северную Осетию отправят восемь зубров

Впервые зубров отправили из Окского заповедника в Турмонский заказник два года назад.

Из Окского заповедника в Северную Осетию отправят восемь зубров — трех самцов и пять самок. Первых животных повезут 17 августа, сообщили в заповеднике.

В первой группе будет четыре или шесть чистокровных кавказско-беловежских зубров. В Турмонский заказник переедут самцы Мезарь (4 года), Местор (3 года) и Мерсаль (2 года), самки Менелопа (3 года) и Мерелла (2 года), родившиеся в Окском заповеднике от местных зубров. Еще три самки — Мекроха, Меринда и Мелитен — родились от шведских зубров.

Старший научный сотрудник, заведующая Зубровым питомником Екатерина Цибизова пояснила, что впервые зубров отправили из Окского заповедника в Турмонский заказник два года назад (тогда «переехали» десять животных).

Зубров перевозят при финансовой поддержке WWF России — Всемирного фонда дикой природы.